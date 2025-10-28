A Milli Kadın Futbol Takımı Maçında Hakem Fenalaştı
UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı karşılaşma öncesinde Polonyalı hakem Michalina Diakow seremoni sırasında baygınlık geçirdi. Acil müdahale sonrası sahayı terk etti.
UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Kosova'yı ağırlayan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın karşılaşmasından önce maçın Polonyalı hakemi Michalina Diakow seremoni sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada yere yığılan Diaakow'a acil müdahalede bulunuldu. Ardından kendine gelen Diakow, sağlık ekipleriyle birlikte soyunma odasına yürüyerek gitti. Müsabaka yaklaşık 15 dakika oynanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor