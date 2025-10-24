Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı 4-0 Mağlup Etti
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Kosova'ya karşı oynanan UEFA Uluslar B Ligi Play-Out maçında alınan 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Kıragası, oyuncularını özverili mücadeleleri için tebrik etti ve rövanş maçı için hedeflerini açıkladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Son dakikaya kadar özveriyle mücadele eden, oyun disiplininden kopmayan, B Ligi'ni sonuna kadar istediğini herkese gösteren oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Net bir skorla galip geldik" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında deplasmanda Kosova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Uzun ve iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Kıragası, "Çok ciddi bir şekilde bu karşılaşmalara hazırlandık. Maça çok iyi başladık. İlk 10 dakikada 2-0'lık skoru yakaladık. Ciddiyetimizi koruyarak ilk yarıyı 3-0'la kapattık. Geçiş oyunlarını çok iyi yaptık. Kosova'nın önemli ataklarında kalecimiz de defans oyuncularımız da yerinde müdahalelerde bulundu. Son dakikaya kadar özveriyle mücadele eden, oyun disiplininden kopmayan, B Ligi'ni sonuna kadar istediğini herkese gösteren oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Onlarla her daim gurur duydum. Net bir skorla galip geldik. Şimdi İzmir'deki rövanş maçında ciddiyetten taviz vermeden, yine iyi bir oyunla Play-Out maçlarını tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
