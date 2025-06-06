A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova ile Eşleşti

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova ile Eşleşti
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B-C Ligi play-off etabında Kosova ile eşleşti. Milliler, 24 ve 28 Ekim tarihlerinde rakibiyle karşılaşacak. Eşleşmeyi kazanan, B Ligi'nde yer alacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B-C Ligi play-off etabındaki rakibi Kosova oldu.

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi finalleri ve yükselme/düşme play-off etabı kura çekimi, Nyon'daki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

B-C Ligi play-off etabında mücadele edecek milli takım, Kosova ile eşleşti.

Milliler, Kosova ile 24 ve 28 Ekim tarihlerinde karşılaşacak, eşleşmeyi kazanan B Ligi'nde, kaybeden C Ligi'nde yer alacak.

Son şampiyon İspanya, yarı finalde İsveç ile karşılaşacak

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde son şampiyon İspanya, yarı finalde İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Almanya ile Fransa kozlarını paylaşacak.

Yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar 24 Ekim'de, rövanşları ise 28 Ekim'de yapılacak.

Organizasyonda final ve üçüncülük maçlarının ilk ayağı 28 Kasım'da, ikinci ayağı ise 2 Aralık'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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