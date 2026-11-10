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A Milli Kadın Futbol Takımı, Kamerun'la 1 ve 4 Aralık'ta iki hazırlık maçı oynayacak.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 UEFA Uluslar Ligi hazırlıkları kapsamında 1 ve 4 Aralık'ta Kamerun ile iki hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmalar Antalya'daki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak, başlangıç saatleri ve yayın bilgileri sonra duyurulacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 UEFA Uluslar Ligi hazırlıkları kapsamında 1 ve 4 Aralık'ta Kamerun ile iki hazırlık maçı oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, müsabakaların Antalya'da bulunan Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacağı belirtildi.

Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve yayın bilgilerinin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Milli takım, 2027 UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Slovenya, Macaristan ve Kosova ile mücadele edecek.

Kaynak: AA
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