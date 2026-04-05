A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre maçlarının hazırlıklarına başladı

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, 14 ve 18 Nisan'da İsviçre ile oynayacakları maçlar öncesinde hazırlıklarına başladı. Takım, gruptaki ilk iki maçında toplamda 6 puan topladı.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 14 ve 18 Nisan'da İsviçre ile art arda oynayacağı iki grup maçının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden milli takım, gruptaki ilk maçında konuk ettiği Malta'yı 3-0, ikinci karşılaşmada da deplasmanda Kuzey İrlanda'yı 1-0 yenerek 6 puana ulaştı.

Grupta averajla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlılar, 14 Nisan Salı günü Zürih'te ve 18 Nisan Cumartesi günü de Sinop'ta lider İsviçre ile karşılaşacak. Müsabakalar, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını 11 Nisan Cumartesi gününe kadar Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
