A Milli Kadın Futbol Takımı İrlanda ile Ücretsiz Maç Yapacak
A Milli Kadın Futbol Takımı, 30 Mayıs Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile İstanbul'da ücretsiz bir maç yapacak. Taraftarlar, biletlerini internet üzerinden temin edebilecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında 30 Mayıs Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Esenler Erok Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.