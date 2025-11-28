Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile 1-1 Berabere Kaldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıkları çerçevesinde oynadığı özel maçta Arnavutluk ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Ebru Topçu'nun golüyle yanı sırada genç futbolcu İlayda Cansu Kara kariyerindeki ilk A Milli maçına çıktı.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen A Milli Futbol Takımı, turnuvanın hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Arnavutluk ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların golünü 50. dakikada Ebru Topçu kaydetti. Konuk ekibin golü ise 20. dakikada Alma Hilaj'dan geldi.

Kadroya davet edilen İlayda Cansu Kara, 86. dakikada oyuna girerek kariyerindeki ilk A Milli maçına çıktı.

Müsabakayı, TFF Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal ve hazırlık kampı devam eden 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları da tribünden izledi.

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk maçında süre almayan oyunculardan kurulu kadrosu ile yarın da 23 Yaş Altı Kadın Milli Takım ile bir hazırlık maçı oynayacak. Saat 16.00'da başlayacak bu karşılaşmada, A Milli Takım'a yükselme potansiyeli olan genç futbolcuların durumu gözlenecek.

Milli takım, Arnavutluk ile ikinci hazırlık maçını ise 1 Aralık Pazartesi günü Riva'daki Türk Hava Yolları Sahası'nda yapacak. Futbolseverler, millilerin bu maçını saat 16.00'da TRT Tabii Spor 6'dan ücretsiz izleyebilecek.

A Milli Kadın Takımı'nın kampı 2 Aralık Salı günü tamamlanacak.

Bu arada milli takım, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 3 Mart 2026'da Malta'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 7 Mart 2026'da Kuzey İrlanda'ya, 14 Nisan 2026'da ise İsviçre'ye konuk olacak. 18 Nisan 2026'da İsviçre'yi, 5 Haziran 2026'da Kuzey İrlanda'yı Türkiye'de ağırlayacak milli takım, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026 tarihinde Malta deplasmanında oynayacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
