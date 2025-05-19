A Milli Kadın Futbol Takımı, 19 Mayıs Bayramı'nı Kutladı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 19 Mayıs Bayramı'nı Kutladı
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UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak Türk bayrağı ve Atatürk resmi ile fotoğraf çektirdi. Ayrıca, Defne Sarıoğlu'na 'Hoş geldin' kutlaması yapıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçları için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan millilerde teknik heyet ve oyuncular, günün anısına Türk bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk resmi ile fotoğraf çektirdi.

Öte yandan milli oyuncular, 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nda ve kulübü Union Berlin'de gösterdiği performans ile A Milli Kadın Futbol Takımı'na yükselen Defne Sarıoğlu'na oluşturdukları koridor ile "Hoş geldin" kutlaması yaptı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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