A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı farklı geçti

Slovakya : 75-40

Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Amel Dahra, Ivana Radinovic, Ventsislav Velikov

TÜRKİYE: Ayşegül Günay Aladağ 2, Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır 7, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora 10, Alperi Onar 12, Elif Bayram 4, Kuanitra Holingsvorth 11, Tilbe Şenyürek 14, Sinem Ataş 2, Meltem Yıldızhan 3, Esra Ural Topuz

SLOVAKYA: Jarosova, Remenarova 8, Molnarova, Palenikova 12, Tausova, Svetlikova, Havranova, Sedlakova 6, Mistinova 5, Wrzesinski 6, Dudasova 1, Martiskova 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-8

İLK YARI: 43-20

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-26

4'ÜNCÜ PERİYOT: 75-40

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında Slovakya'yı 75-40 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya ile karşılaştı. Maç öncesinde basketbol kariyerlerini sonlandıran Bahar Çağlar Ökten ile Tuğçe Canıtez'e, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan tarafından milli formaları hediye edildi.

Maçın ilk periyodu, pota altına yaptıkları hızlı hücumlarla sayı bulan Türkiye'nin 19-8 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta da üstünlüğü elden bırakmayan Türkiye, ilk yarıyı 23 sayı farkla 43-20 önde tamamladı. İkinci yarının başlangıcında her iki takım da topu çemberle buluşturmakta zorluk çekti. Üçüncü periyot 53-26'lık skorla tamamlandı. Son periyotta vitesi artıran Türkiye, rakibini 35 sayı farkla 75-40 mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu 14 sayı ile Tilbe Şenyürek oldu.