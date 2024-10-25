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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Aday Kadrosu Açıklandı
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Romanya ve Slovakya ile karşılaşacak. Maçlar öncesi 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.

FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Romanya ve Slovakya'yla karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Romanya, 10 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak. Zorlu maçlar öncesi millilerin 16 kişilik aday kadrosu belli oldu. Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milli takım, 3 Kasım'da İstanbul'da toplanacak.

Milliler, grup liderlerinin doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacağı elemelerde F Grubu'nda 2 maçını da kazanarak lider konumda bulunuyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Sinem Ataş (ÇBK Mersin), Sehernaz Çidal, Berfin Sertoğlu (Emlak Konut), Sevgi Uzun, Şerife Alper Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Opet), Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz (OGM Ormanspor), Teaira Zyaira McCovan." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım istanbul Slovakya Romanya

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