Basketbolda Japonya-Türkiye maçının ardından

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Japonya'yı 75-67 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Andrea Mazzon, karşılaşmada rakiplerinin hızlı hücumlarını iyi durdurduklarını söyledi.

Andrea Mazzon ile milli oyuncu Ayşe Cora Yamaner, müsabakanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten ötürü mutlu olduğunu aktaran Mazzon, "Seyircilere teşekkür ederim. Kızları çok güzel motive ettiler. Keşke önümüzdeki iki maçta da bu atmosferi oluşturabilseler. Kızlar bunu hak ediyor. Çok çalışıyorlar. Ben bir sihirbaz değilim. Çok fazla antrenman yapamadık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İlk yarı sonunda güzel bir toplantı yaptık. Bazı geri kaldığımız noktaları gösterdik ve bunları düzelttik. Son saniyelerde Elif Bayram'ın çaldığı top, çok önemliydi. Başa baş geçen maçlarda bu tarz top çalmalar, üç sayılık atışlardan daha önemli olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan başantrenör, Japonya'ya saygı duyduklarını belirterek, "Japonya, çok iyi oyunculara sahip. Olimpiyatlara da gittiler. Gerçekten iyi bir takıma karşı oynadık. Çok hızlı hücum ediyorlar. Bu noktada onları iyi durdurduk. 2'ye 2 kaldığımızdan sürekli üç sayı bulmaya çalıştılar. Isınmalarda da pota altından sayı atmadılar. Hepsi üçlük çizgisinin gerisinden ısındı. Son çeyrekte göze hoş gelen bir oyun oynamamış olabiliriz ama her topun kıymetini bildik. Bence bu özelliğimiz, galibiyeti elde etmemiz için çok önemliydi." şeklinde görüş belirtti.

Ayşe Cora Yamaner: "Arjantin yenilgisinden sonra iyi konsantre olduk"

Oyunculardan Ayşe Cora Yamaner, zor bir maçı geride bıraktıklarını kaydederek, "Japonya çok farklı bir basketbol oynuyor. Onların üzerine çalışmak için fazla zamanımız olmadı. Çok az bir zamanımız vardı. Takımımla, antrenörümle, teknik ekiple ve federasyonumla gurur duyuyorum. Arjantin yenilgisinden sonra iyi konsantre olduk." ifadelerini kullandı.

Japonya'ya karşı üstün bir oyun sergilediklerini vurgulayan Ayşe, "Maçı başından sonuna kadar kontrol ettik. İnişler ve çıkışlar oldu elbette. Ev sahibi olmanın avantajını kullandık. Defansta sert oynadık. Bu da işe yaradı. Son bölümlerde defansif olarak agresif oynadık. Onlara kolay basket şansı vermedik. Japonya'ya saygı duyuyoruz. Çok iyi şutörleri var. Biz de iyi bir oyun ortaya koyduk ama işimiz daha bitmedi. Sıradaki maçları kazanmalıyız. Macaristan maçı şu anda bizim en önemli karşılaşmamız. Elbette önce Avustralya'yı yenmeye çalışacağız." diye konuştu.

Milli oyuncu, takım olarak bütün gün boyunca 2022 yılında Japonya'ya 83-57 ve 77-49 yenildikleri hazırlık maçlarını konuştuklarını aktararak, "Travma olmaması için bunları konuştuk. O dönem, o maçlara eksik gitmiştik. Tam odaklanamamıştık. Oradaki takım, şimdiki takım değil. Bu konuyu şakayla karışık konuştuk. Bugün orada oynadığımızdan çok farklı oynadık." dedi.