A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi Spor Haberleri Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. TBF'den yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi. Açıklamada, Türk basketboluna antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Ceyhun Yıldızoğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu. Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Ceyhun Yıldızoğlu basketbol Türkiye Spor Haberler

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