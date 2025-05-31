A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı 73-68 yenerek galip geldi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Litvanya'yı 73-68'lik skorla mağlup etti.

2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuva öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Ay-yıldızlılar, turnuva öncesinde hazırlık maçında Litvanya ile karşılaştı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk periyot konuk Litvanya'nın 16-10'luk üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili bir performans gösteren milliler, devreyi 2 sayılık farkla 34-32 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında daha üstün taraf olan Türkiye; üçüncü periyodu 54-49 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 73-68'lik skorla galip tamamladı. Millilerde Derin Erdoğan 18, Elif Bayram ile Tilbe Şenyürek 13'er, Olcay Çakır Turgut ise 12 sayı çift haneli skor üretti.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.