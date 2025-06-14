A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut'tan Avrupa Şampiyonası Açıklamaları

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A Milli Kadın Basketbol Takımı kaptanı Olcay Çakır Turgut, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi kamp sürecini değerlendirdi. Takımın verimli bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Turgut, Turnuva için Atina'ya hareket edeceklerini açıkladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut, Avrupa Şampiyonası için güzel bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek. Turnuva öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut, "Güzel bir kamp süreci geçirdik. Bazı aksaklıklar yaşandı ama sonuç olarak önemli olan takım olarak güzel bir kamp süreci geçirmekti. Verimli bir süreçti. İdmanlarımızı yaptık ve maçlarımızı oynadık. Turnuva için Atina'ya varıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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