Haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA sıralamasında 17. sıraya geriledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA kadınlar dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17. sırada yer aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA kadınlar dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17. sırada yer aldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralamasını paylaştı.

Dünya Kupası'na grup maçlarının ardından veda eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17. basamakta yer aldı.

Türkiye, C Grubu'ndaki üç maçını da kaybederek grubu 4. ve son sırada tamamlayarak turnuvaya erken veda etmişti.

Listede ABD zirvedeki yerini korurken Fransa ikinci, İspanya üçüncü sırada bulunuyor.

ABD, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

Resmi açıklama geldi! Leroy Sane kadro dışı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
Bursa'da markette kahreden ölüm! Depozito iade makinesinin başında kalp krizi geçirdi

Yardım istediği anda her şey değişti! Kamera an be an kaydetti
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Polis ağlayan kadını fark etti! Anlattıkları operasyon başlattı
Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Suudi Arabistan'dan gelen haber altında tüm hesapları değiştirdi
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti

Bir ilimiz onu konuşuyor!