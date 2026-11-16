A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerdeki 3. maçında yarın Polonya'ya konuk olacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerdeki 3. maçında yarın Polonya'ya konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki 3. maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşılaşacak. İlk iki maçını kazanan ay-yıldızlı ekip kayıpsız devam ederken, grupta ilk 2 sırayı bitiren takımlar şampiyonaya katılma hakkı kazanacak.
GORZOW A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Gorzow Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Turun ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-62, ikinci maçında ise İsrail'i 76-67 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, elemelerde yoluna kayıpsız devam ediyor.
Gruptaki diğer müsabakada ise Karadağ ile İsrail karşılaşacak.
Toplam 24 ekibin mücadele edeceği elemelerde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.