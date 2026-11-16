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A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerdeki 3. maçında yarın Polonya'ya konuk olacak

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki 3. maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşılaşacak. İlk iki maçını kazanan ay-yıldızlı ekip kayıpsız devam ederken, grupta ilk 2 sırayı bitiren takımlar şampiyonaya katılma hakkı kazanacak.

GORZOW A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Gorzow Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Turun ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-62, ikinci maçında ise İsrail'i 76-67 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, elemelerde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Gruptaki diğer müsabakada ise Karadağ ile İsrail karşılaşacak.

Toplam 24 ekibin mücadele edeceği elemelerde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA
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