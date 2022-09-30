A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörlüğüne Ekrem Memnun getirildi Spor Haberleri Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Ekrem Memnun'un getirildiğini açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Ekrem Memnun'un getirildiğini açıkladı. TBF'den yapılan açıklamada, "FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımımızda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Ekrem Memnun'a yeni görevinde başarılar dileriz." denildi. 2015-2018 yılları arasında ay-yıldızlı takımda görev yapan Memnun, 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası'nda başantrenörlük yapmıştı. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Ekrem Memnun basketbol Spor Haberler

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