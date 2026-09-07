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A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası’na veda etti

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu 3. maçında Porto Rika’ya 75-71 yenilerek turnuvaya veda etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu 3. maçında Porto Rika'ya 75-71 yenilerek turnuvaya veda etti.

Salon: Max-Schmeling-Halle

Hakemler: Julio Anaya, Boris Krejic, Alan Dos Santos

Porto Riko: Tayra Melendez 5, Brianna Jones, Trinity San Antonio 18, Arella Guirantes 21, Imani Mcgee-Stafford 16, Pamela Rosado 9, Zaida Gonzalez 4, Denise Solis, India Pagan 2, Jacqueline Benitez

Başantrenör: Gerardo Batista

Türkiye: Elif Bayram 13, Sevgi Uzun 18, Olcay Çakır 10, Gökşen Fitik 6, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural Topuz 4, Ayşe Cora 3, Derin Erdoğan 8, Tilbe Şenyürek 9, Melek Uzunoğlu

Başantrenör: Andrea Mazzon

1. Periyot: 20-19 (Porto Riko lehine)

Devre: 40-37 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 58-51 (Türkiye lehine)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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