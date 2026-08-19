Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Berfin Sertoğlu sakatlandı

Almanya'nın Başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na hazırlanın A Milli Kadın Basketbol Takımı, çalışmalarına devam etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenman başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 saat süren antrenman taktik ve şut ağırlıklı geçti. A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıkları kapsamında 22 ve 23 Ağustos'ta Çekya'yla özel maçta karşı karşıya gelecek. Berlin'deki organizasyon öncesinde Almanya'nın Köln kentine gidecek milliler, 26 ve 27 Ağustos'ta ev sahibi Almanya'yla hazırlık maçı oynayacak.

Berfin Sertoğlu kadrodan çıkarıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 22 yaşındaki oyuncu Berfin Sertoğlu, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, oyuncunun sağ bacak tibia kemiğinde stres kırığı tespit edildiğini belirterek "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Berfin Sertoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

Berfin Sertoğlu'nun yerine Ceren Akpınar kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA