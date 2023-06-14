A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda başarı hedefliyor

Alperi Onar: Genç ve enerjisi yüksek bir takımız

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Genç bir takım olduklarını ve olimpiyat hayali kurduklarını aktaran 21 yaşındaki basketbolcu, "Senelerdir genç bir takımız. O yüzden herkesin bizden ümitli olduğunu ve bizim enerjimizi çok sevdiğini biliyoruz. Bu kadroyla ve bu enerjiyle olimpiyatlara gidersek bizim için çok büyük bir başarı olur. Açıkçası motiveyiz, inanıyoruz. İnşallah olimpiyatlara gideceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023