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A Milli Hokey Takımları, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni tamamladı

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A Milli Kadın ve Erkek Hokey Takımları, Açık Alan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde klasman maçlarına çıktı. Kadın takımı 7., erkek takımı ise 8. sırada yer alarak 2027'de Klasman II'de mücadele edecek.

A Milli Kadın ve Erkek Hokey Takımları, Açık Alan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki karşılaşmalarını tamamladı.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ilk maçlarında mağlup olarak yarı finale yükselemeyen kadın ve erkek milli takımları, organizasyonda klasman maçlarına çıktı.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen elemelerde A Milli Kadın Hokey Takımı, klasman maçında Litvanya'ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, 7-8'incilik müsabakasında Hırvatistan'ı 2-0 yenerek organizasyonu 7'nci sırada tamamladı.

A Milli Erkek Hokey Takımı ise İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen elemelerde klasman mücadelesinde İsviçre'ye 7-0 yenildi. Erkek milli takım, 7-8'incilik maçında Ukrayna'ya penaltı atışlarında 4-2 mağlup oldu ve turnuvayı 8'inci sırada bitirdi.

Bu sonuçların ardından A Milli Kadın ve Erkek Hokey Takımları, 2027'de Avrupa Şampiyonası Klasman II organizasyonunda mücadele edecek

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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