A Milli Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs'ı Yenerek Başladı
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 33-27 mağlup etti.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ilk maçında deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 33-27 yendi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Eleftheria Salonu'nda karşılaştı.
Milli takım, ilk yarısını 16-14 önde geçtiği karşılaşmadan 33-27'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 2 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Elazığ'daki Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynayacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor