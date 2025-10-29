Haberler

A Milli Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs'ı Yenerek Başladı

Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 33-27 mağlup etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ilk maçında deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 33-27 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Eleftheria Salonu'nda karşılaştı.

Milli takım, ilk yarısını 16-14 önde geçtiği karşılaşmadan 33-27'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 2 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Elazığ'daki Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
