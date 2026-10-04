A Milli Futbol Takımı, yarın İtalya ile 18. maçında ilk galibiyetini arıyor

A Milli Futbol Takımı, yarın İtalya ile 18. maçında ilk galibiyetini arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak. İtalya karşısında bugüne kadar 5 beraberlik ve 12 yenilgi alan ay-yıldızlı ekip, rakibine 11 gol atarken kalesinde 33 gol gördü.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında yarın karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak.
İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi.
Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 12 yenilgi yaşadı. Kalesinde 33 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.??????
Ay-yıldızlı ekip geçtiğimiz hafta İtalya ile Bursa'da oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçını 4-1 kaybetti.
Bologna'da üçüncü maç
İki ülke A milli futbol takımları, Bologna'da 3. kez karşı karşıya gelecek.
Bologna'da iki yıl önce oynanan özel maç golsüz eşitlikle sona erdi.
En farklı yenilgi Bologna'da
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1962'de Bologna'da aldı.
1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.
???????
Türkiye ve İtalya arasındaki maçlar
Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|28.09.2026
|Kocaeli
|UEFA Uluslar Ligi
|1-4
|04.06.2024
|Bologna
|Özel
|0-0
|29.03.2022
|Konya
|Özel
|2-3
|11.06.2021
|Roma
|EURO 2020
|0-3
|15.11.2006
|Bergamo
|Özel
|1-1
|20.11.2002
|Pescara
|Özel
|1-1
|11.06.2000
|Arnhem
|EURO 2000
|1-2
|21.12.1994
|Pescara
|Özel
|1-3
|03.03.1984
|İstanbul
|Özel
|1-2
|23.09.1978
|Floransa
|Özel
|0-1
|25.02.1973
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|13.01.1973
|Napoli
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-0
|27.03.1963
|İstanbul
|Özel
|0-1
|02.12.1962
|Bologna
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-6
|26.06.1955
|Trieste
|Akdeniz Oyunları (İtalya B)
|1-1
|11.12.1953
|İstanbul
|Akdeniz Oyunları (İtalya B)
|0-1
|20.05.1949
|Atina
|Akdeniz Oyunları (İtalya B)
|2-3