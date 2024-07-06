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Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

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Berlin'de bulunan binlerce Türk taraftar, akşam oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde maçın oynanacağı stada marşlar ve tezahüratlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşte UEFA tarafından cezalandırılan Merih Demiral'a verilen destek dikkat çekerken, birçok taraftarın da bozkurt işareti yaptığı görüldü. Berlin polisi, Türk taraftarlara toplu yürümek yerine küçük gruplar halinde hareket etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Ekipler, daha sonra birçok kişiyi gözaltına aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam Hollanda ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Breitscheidplatz'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

A Milli Futbol Takımı Taraftarlarından Hollanda Maçı Öncesi Büyük Yürüyüş

MERİH'E BOZKURT'A İŞARETLİ DESTEK

Mehter takımının da yer aldığı yürüyüşte, taraftarlar UEFA tarafından Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral lehine de tezahüratlarda bulundu. Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu. Bu arada birçok taraftarın, yürüyüş sırasında bozkurt işareti yaptığı görüldü.

A Milli Futbol Takımı Taraftarlarından Hollanda Maçı Öncesi Büyük Yürüyüş

MARŞLAR VE TEZAHÜRATLARLA STADA YÜRÜDÜLER

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar; Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Organizasyonda Filistin bayraklarının da açıldığı görüldü. Tezahüratların ardından yürüyüşe geçen taraftarlar, yaklaşık 2 saat sonra maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'na ulaştı.

A Milli Futbol Takımı Taraftarlarından Hollanda Maçı Öncesi Büyük Yürüyüş

BOZKURT İŞARETİ YAPAN TÜRK TARAFTARLAR GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Türk taraftarlara toplu yürümek yerine küçük gruplar halinde hareket etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar polis tarafından durduruldu. Ekipler, daha sonra bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.

Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

BERLİN POLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Berlin Polis Departmanı'ndan yapılan açıkalamada; "Türk taraftar yürüyüşü, devam eden siyasi mesajlar nedeniyle durduruldu. Taraftar otobüsü dışarı çıkarıldı ve taraftar yürüyüşü sonlandırıldı. Türk taraftarların maç için biletleri varsa anonslar ile birlikte bireysel olarak stadyuma gitmeleri istendi" ifadeleri kullanıldı. Açıklama üzerine stadyuma yürüyen Türk taraftarların bireysel olarak ilerlemesi ve sadece maç bileti olanların yürüyüş yapmasına izin verildiği aktarıldı.

Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maço öncesi taraftarlarımız gözaltında

"EMSALİ OLMAYAN EN YÜKSEK RİSKLİ MAÇ"

Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle yaptığı gol sevinci sonrasında milli futbolcuyu UEFA'ya şikayet ederek 2 maç ceza almasına neden olan Almanlar, Berlin'de oynanacak Türkiye- Hollanda maçı öncesinde bir skandal karara daha imza atmıştı. Berlin Polis Sendikası, söz konusu karşılaşmayı "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirmişti. Bununla birlikte tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıklanmıştı.

A Milli Futbol Takımı Taraftarlarından Hollanda Maçı Öncesi Büyük Yürüyüş

NE OLMUŞTU?

UEFA, Avusturya maçında attığı gollerin ardından verdiği Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep eden UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir" ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıklamıştı.

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

A Milli Futbol Takımı Merih Demiral Hollanda Bozkurt Türkiye Berlin Futbol Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Doğrucu:

Bu maçtan bambaşka bir hal aldı artık… yürüyün aslanlar dağıtın hollandayı tarih yazın koçlar

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aRMa 1979:

Denge olmayinca terazi bozulur.

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Cevdet Aydin:

Hic bir seyin kiymetini bilmeyiz.Herseyde kaba kuvvet seceriz ve baskalarkni suclariz.Bozkurt isareti ülkücü semboludur.Herkes ülkücü degildir.Milli takimi bile rezzil ettiniz

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