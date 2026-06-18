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A Milli Futbol Takımı, San Francisco'daki ilk antrenmanını yaptı

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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını San Francisco'da sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda pas çalışmaları ve taktik provalar yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu 2'nci haftasında Paraguay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, San Francisco'da yaptığı antrenmanla devam etti.

San Jose Park'ta TSİ 04.30'da teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman, ilk 15 dakikası basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Antrenman; ısınma koşularıyla başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 03.45'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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