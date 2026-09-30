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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçının hakemi Norveçli Rohit Saggi oldu

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UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile oynayacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceğini açıkladı. Karşılaşma Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile oynayacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada görev yapacak hakemler de UEFA tarafından açıklandı. Maurice Dufrasne Stadyumu'ndaki mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Marius Hansen Grotta olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Alman Bastian Dankert oturacak, AVAR'da ise Marius Lien eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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