A Milli Futbol Takımı, Litvanya'ya gitti - Haberler

Burak Yılmaz sonrasında forvet bölgesindeki futbolcuların performansı hakkında görüşü sorulan Hamit Altıntop, "Milli Takımlarda dönem dönem eksikler olabiliyor. Bazen kaleci eksikiği olabiliyor ki, o çok şükür bizde söz konusu değil. Forvet de öyle gözüküyor. Ama Enes olsun, Serdar Dursun olsun, Halil Dervişoğlu olsun, Umut Bozok var. Başka arkadaşlar da var. Bunlar bize umut vadediyor. Arkadaşlarımıza inanıyoruz. Umarım genç arkadaşlar, eski futbolcuların rekorlarını kırarlar ve daha iyi performans gösterirler" şeklinde konuştu.