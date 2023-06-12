A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı için Adana'da

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri kapsamında Letonya ile yapacağı maç için 15 Ekim'de Yeni Adana Stadyumu'nda taraftarlarla buluşacak.

Adana, A Milli Futbol Takımı'nı 10 yıl aradan sonra 15 Ekim'de Letonya karşılaşması için Yeni Adana Stadyumu'nda ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların yerlerini belirledi. Buna göre, Türkiye-Ermenistan mücadelesi 8 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyum'da gerçekleşecek. Ardından, Letonya maçı ise 15 Ekim'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.