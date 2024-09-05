A Milli Futbol Takımı, Galler maçı için Cardiff'e gitti
UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Cardiff'e gitti. Ay-yıldızlılar, yarın Cardiff Şehir Stadyumu'nda Galler'in konuğu olacak.
A Milli Futbol Takımı, Galler maçı için Cardiff'e gitti
İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, - UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Cardiff'e gitti.
A Milli Takım kafilesi Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Cardiff'e gitmek için İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Futbolcular burada taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Ay-yıldızlılar, yarın Cardiff Şehir Stadyumu'nda Galler'in konuğu olacak.
TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek.