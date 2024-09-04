A Milli Futbol Takımı Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü Cardiff kentinde Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarını, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Video toplantı ve fitness salonundaki ısınma/mobilizasyon çalışmalarını takiben, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen saha antrenmanında, önce pas ve rondo çalışmaları yapıldı. Sonrasında Galler maçının taktiği üzerinde duruldu ve antrenman maçı oynandı. Kalçasındaki ağrısı süren Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü idmanını, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı, Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Milliler, Galler ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak.