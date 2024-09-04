Üye Girişi
Haberler

A Milli Futbol Takımı Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için antrenmanlarını sürdürdü. Hakan Çalhanoğlu ise ayrı düz koşu yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü Cardiff kentinde Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarını, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Video toplantı ve fitness salonundaki ısınma/mobilizasyon çalışmalarını takiben, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen saha antrenmanında, önce pas ve rondo çalışmaları yapıldı. Sonrasında Galler maçının taktiği üzerinde duruldu ve antrenman maçı oynandı. Kalçasındaki ağrısı süren Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü idmanını, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı, Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Milliler, Galler ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Güncel Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Dilruba'ya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Dilruba'ya bir dava daha açıldı! Bu kez 4 yıl hapsi isteniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilruba Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Sokak ropörtajı videosunda Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi etti? Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi? Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı MasterChef Belle Helene tarifi! En güzel Belle Helene tarifi! Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene için malzemeler! We are the best Galatasaray ne demek? MasterChef Beef Stroganoff tarifi! En güzel Beef Stroganoff tarifi! Beef Stroganoff tarifi nasıl yapılır? Beef Stroganoff için malzemeler!
title