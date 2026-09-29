A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İtalya yenilgisi sonrası FIFA'da 31. sıraya geriledi

A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İtalya yenilgisi sonrası FIFA'da 31. sıraya gerilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ve İtalya'ya yenilen A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 4 basamak gerileyerek 31. sıraya düştü. Ay-yıldızlılar Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu; rakiplerinden Fransa 3, Belçika 8, İtalya 15. sırada.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ve İtalya'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 4 basamak gerileyerek 31. sırada yer aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından FIFA sıralamasında 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk iki maçın ardından yeri değişti. Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya da 4-1 kaybeden ay-yıldızlılar, 4 basamak birden gerileyerek 31. sıraya düştü.
Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa 3, Belçika, 8, İtalya da 15. basamakta sıralandı.
FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:
1. İspanya: 2002.34 puan
2. Arjantin: 1970.37 puan
3. Fransa: 1957.10 puan
4. İngiltere: 1916.38 puan
5. Fas: 1806.87 puan
6. Brezilya: 1802.90 puan
7. Portekiz: 1797.39 puan
8. Belçika: 1779.63 puan
9. Hollanda: 1778.65 puan
10. Meksika: 1754.16 puan