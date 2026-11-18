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A Milli Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 1.556 puanla 33. basamağa geriledi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kasım ayı dünya sıralamasını resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklanan sıralamada, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya, 2.004 puanla ilk sırada yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası finalisti Arjantin, 1.966 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, 1.950 puanlı Fransa üçüncü, 1.938 puana sahip İngiltere ise dördüncü sırada yer aldı. Fas, iki basamak yükselerek 1.809 puanla beşinci sıraya yerleşti.

A Milli Futbol Takımı ise 1.556 puanla 2 basamak düştü ve 33. sırada yer aldı.

FIFA'nın bir sonraki resmi dünya sıralaması, 16 Aralık 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı