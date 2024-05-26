A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi hazırlıklarına devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde kampta bulunan futbolculara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulanırken, daha sonra saha antrenmanına geçildi. Isınmanın ardından rondo ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapılan antrenman, şut çalışmasıyla son buldu.

Milliler, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL