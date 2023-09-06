A Milli Futbol Takımı'na Eskişehir'de bandolu karşılama

Engin ÖZMEN - Sarp DEMİRHAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- Ermenistan ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, şehre geldi. Millileri, konuklayacakları otel girişinde Eskişehirspor'un efsane tribün müzik grubu Bando Es-Es, marşlarla karşıladı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'e geldi. İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na iniş yaptı. Federasyon yetkilileri tarafından karşılanan Milliler, daha sonra otobüsle konaklayacakları otele geçti. Otel girişinde Eskişehirspor'un efsane tribün müzik grubu Bando Es-Es marşlarıyla karşılanan oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü, Melih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Uçan, bando takımı yanına giderek karşılama için teşekkür ettikten sonra bando takımıyla hatıra fotoğraf çekildi. Oyuncular, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmazken, daha sonra konaklayacaklarını otele geçti.

ESKİŞEHİR, UĞURLU GELİYOR

Eskişehir, A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geliyor. Milliler daha önce 2017'de Hırvatistan'ı 1-0, 2019 yılında ise Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda Moldova'yı 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.