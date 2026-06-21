2026 DÜNYA KUPASI: A Milli Futbol Takımı Paraguay'a Yenilerek Turnuvaya Veda Etti
A Milli Futbol Takımı, Avustralya ve Paraguay'a yenilerek 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda gruptan çıkma şansını kaybetti ve turnuvaya veda etti. Ayrıca Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye-Çin maçı heyecanı yaşanacak.
2026 DÜNYA KUPASI
A Milli Futbol Takımı Avustralya'nın ardından Paraguay'a da yenilerek iki maçtan sonra gruptan çıkma şansını kaybetti ve Dünya Kupası'na veda etti.
E Grubu:
03.00 Ekvador - Curaçao
F Grubu:
07.00 Tunus - Japonya
H Grubu:
19.00 İspanya - Suudi Arabistan
G Grubu:
22.00 Belçika - İran
VOLEYBOL
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi
19.30 Türkiye - Çin
Kaynak: Demirören Haber Ajansı