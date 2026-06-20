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A Milli Futbol Takımı'ndan, FIFA Dünya Kupası'na erken veda

A Milli Futbol Takımı'ndan, FIFA Dünya Kupası'na erken veda
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilen A Milli Futbol Takımı, turnuvadan elendi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve 2. yenilgisini aldı. Milliler, bu sonuçla turnuvaya veda etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Paraguay ile karşılaştı. Milliler, ilk yarıda yediği golle Paraguay'a 1-0'lık skorla yenildi. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'ndan elendi.

Turnuvaya erken veda eden kırmızı-beyazlılar, son maçta 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ev sahibi ülkelerden ABD ile oynayacak. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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