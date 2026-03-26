A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na bir adım uzakta

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta taraftar desteğini arkasına alan milli takım, mücadelenin ilk yarısında rakibine karşı baskın bir oyun ortaya koysa da hücumda etkili olamadı.

İlk 45 dakikada gol sesi çıkmazken ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. Maçın 53. dakikasında Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği ortaya hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Milliler, 61. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Romanya ise 77. dakikada Mihaila'nın şutunda direğe takıldı.

Maçın kalan bölümünde rakibine gol şansı tanımayan ay-yıldızlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak final biletini aldı.

Rakip bu akşam belli olacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nın finaldeki rakibi, bu akşam belli olacak.

Milliler, Slovakya-Kosova maçının galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda Dünya Kupası biletini almak için karşı karşıya gelecek.

Ferdi Kadıoğlu ilk resmi golünü attı

A Milli Futbol Takımı'nı Romanya karşısında 53. dakikada öne geçiren Ferdi Kadıoğlu, milli forma altında ilk resmi golünü attı.

Ay-yıldızlı formayla 29. mücadelesine çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 18 Kasım 2023'te Almanya ile deplasmanda oynanan özel maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Romanya karşısında 6. galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, rakibine karşı 6. galibiyetini elde etti.

Romanya ile 27. maçına çıkan ay-yıldızlılar, bu maçlarda 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Milliler 25. golünü kaydederken, kalesinde toplam 49 gol gördü.