A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Riva'da teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir antrenman yaptı. İdmanda pas ve taktik çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı. Bazı oyuncular izinli veya tedavi nedeniyle katılmazken, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz antrenmanı tribünden izledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı yapılan idmanda milliler, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları; son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Kulüpleriyle maçlarını henüz tamamlamayan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik'in yanı sıra izinli olan Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç da idmana katılmadı.

Tedavileri devam eden Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu da antrenmanda yer almazken, Ahmetcan Kaplan ise takımla birlikte çalıştı.

Ayrıca ay-yıldızlı ekibin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

Milliler, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
