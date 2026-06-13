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A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarını tamamladı / Metin eklendi

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda yarın Avustralya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Killarney Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın basına açık kısmında ısınma ve pas çalışmaları yapılırken, kapalı bölümde taktik çalışıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı Avustralya maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Killarney Park'ta, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 07.00'de BC Palace Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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