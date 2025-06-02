A Milli Futbol Takımı ABD'ye Gitti

A Milli Futbol Takımı ABD'ye Gitti
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A Milli Futbol Takımı, ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Boston'a hareket etti. Takım, 3-6 Haziran tarihleri arasında New England Revolution teslerinde hazırlanacak ve ardında 7 Haziran'da ABD, 8 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak.

ABD ve Meksika'yla özel maçlarda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti.

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden özel uçakla ABD'nin Boston kentine hareket eden kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Teknik ekip ve futbolcular, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından İstanbul Havalimanı'na geldi.

3-6 Haziran tarihlerinde MLS ekiplerinden New England Revolution'ın Foxborough kentindeki tesislerinde hazırlıklarını sürdürecek A Milli Futbol Takımı, 6 Haziran'da kara yoluyla ABD maçının oynanacağı Hartford'a gidecek. Aynı gün teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Milliler, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40'ta ABD ile karşılaşacak.

8 Haziran Pazar günü Meksika ile oynanacak karşılaşma için hava yoluyla Kuzey Carolina'ya gidecek ay-yıldızlılar, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile karşılaşıp müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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