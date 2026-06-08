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A Milli Futbol Takımı, Arizona'ya geldi

A Milli Futbol Takımı, Arizona'ya geldi
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2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Arizona eyaletine ulaştı. Milliler, 14 Haziran'da Avustralya ile ilk maçına çıkacak.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi.

Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekibi taşıyan özel uçak, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix Uluslararası Havalimanı'na indi.

Milliler, otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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