Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti
A Milli Erkek Voleybol Milli Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'ya 3-0 yenildi ve turnuvadan elendi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalinde Dünya 1 numarası Polonya ile karşı karşıya geldi.
FİLENİN EFELERİ MAĞLUP
Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez çıktığı çeyrek final müsabakasında zorlu rakibi Polonya'ya 15-25, 22-25 ve 19-25'lik setlerle kaybederek 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
ÇEYREK FİNAL YOLU
Efeler, mücadele ettiği G Grubu'nu Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan A Milli Takım, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.
POLONYA'NIN RAKİBİ İTALYA
3-0'lık skorla son 4 takım arasında adını yazdırarak yarı finale yükselen Polonya, bu turda İtalya ile finale çıkma mücadelesi verecek.