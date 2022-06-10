A Milli Erkek Voleybol Takımı yarın deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak - Haberler

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A Milli Erkek Voleybol Takımı yarın deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak

AA - Musa Samur - Spor
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A Milli Erkek Voleybol Takımı yarın deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki son maçında yarın Slovakya'ya konuk olacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki son maçında yarın Slovakya'ya konuk olacak.

Poprad şehrindeki Poprad Arena'da TSİ 17.00'de başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi garantiledi.

Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.

AA / Musa Samur - Spor

Slovakya voleybol Spor Haberler

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