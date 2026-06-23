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A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL ikinci haftada parkeye çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL ikinci haftada parkeye çıkıyor
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında Polonya'nın Gliwice kentinde Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasında parkeye çıkıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi (VNL), ikinci etap maçlarını Polonya'nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena'da oynayacak. Milliler, ikinci haftada Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

Millilerin maç programı şu şekilde:

Yarın

TSİ 14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran Perşembe

TSİ 21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran Pazar

TSİ 17.30 Belçika-Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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