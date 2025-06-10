A Milli Erkek Voleybol Takımı Sırbistan ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Sırbistan ile Karşılaşıyor
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak. Takım, ilk ayak mücadelelerine Çin'in Şian şehrinde başlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

İlk ayak müsabakalarına Çin'in Şian şehrinde çıkacak ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile yarın TSİ 15.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye, ilk ayak maçlarında Sırbistan'ın yanı sıra 13 Haziran'da Hollanda, 14 Haziran'da Polonya ve 15 Haziran'da ev sahibi Çin'le karşılaşacak.

Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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