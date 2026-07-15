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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Sırbistan: 0 Türkiye: 3

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Sırbistan: 0 Türkiye: 3
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Milliler, Belgrad etabında 17 Temmuz'da Ukrayna ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

Milliler, Belgrad etabının ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Andrew Charles Robb (Kanada), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Sırbistan: Stefanovic, Masulovic, Kulpinac, Nedeljkovic, Batak, Marinovic, Negic (L) (Kujundzic, Peric, Ristic)

Türkiye : Murat, Mirza, Marko, Adis, Efe, Ahmet, Berkay (L) (Kaan, Samet, Ertuğrul, Cafer, Hilmi)

Setler: 23-25, 19-25, 18-25

Süre: 80 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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