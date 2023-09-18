A Milli Erkek Voleybol Takımı Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne hazırlanıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için antrenmanlara başladı. Başantrenör Alberto Giuliani yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda milli oyuncular, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından başarı dilekleriyle karşılandı. Sakatlıkları bulunan Efe Bayram ve Burutay Subaşı kadroda yer almadı. Takımın kadrosunda ise birçok önemli oyuncu bulunuyor.