A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Antrenör Değişimi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Antrenör Değişimi
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Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ve yardımcı antrenör Mert Karatop ile yolların ayrıldığını duyurdu. Federasyon, her iki antrenöre de yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ve yardımcı antrenör Mert Karatop ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörümüz Sayın Umut Çakır ve Yardımcı Antrenörümüz Sayın Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Umut Çakır ve Mert Karatop'a, A Milli Erkek Voleybol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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