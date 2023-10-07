A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında Mısır'ı 3-1 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Mısır'ı Mağlup Etti

SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Scott Dziewirz (Kanada), Jiang Liu (Çin)

TÜRKİYE: Yiğit, Samet, Kaan, Mirza, Bedirhan, Arda (Volkan (L), Berkay (L), Adis, Yasin, Yunus Emre, Enes

MISIR: Eissa, Seoudy, Haikal, Sayedin, Masoud, Abdalla ( Hassan (L), Khater, Omar, Ellakany)

SETLER: 25-21, 25-18, 20-25, 25-23

SÜRE: 1 saat 43 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında Mısır'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri, elemelerdeki yedinci ve son maçında 8 Ekim Pazar günü saat 07.00'de Tunus ile karşılaşacak.