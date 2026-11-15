A Milli Erkek Voleybol Takımı menajeri Orkun Özel ayrıldı, Yankı Uslu getirildi

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajeri Orkun Özel'in görevinden ayrıldığını, yerine Yankı Uslu'nun getirildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızda yaklaşık üç yıldır menajer olarak görev yapan Orkun Özel, kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılmıştır. Görev süresi boyunca Filenin Efeleri'nin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarda önemli sorumluluklar üstlenen Orkun Özel, takımımızın hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalara ve Türk voleybolunun gelişimine değerli katkılarda bulunmuştur. Filenin Efeleri'nin başarı yolculuğunda gösterdiği özverili çalışmaları, emekleri ve katkıları dolayısıyla Orkun Özel'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızda Orkun Özel'den boşalan menajerlik görevine Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Yankı Uslu getirilmiştir."

Kaynak: AA